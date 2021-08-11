استقرار #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 182.83 ريال

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، الموافق 11 أغسطس 2021، وسط حالة من الاهتمام من جانب السعوديين المهتمين بمتابعة أخبار المعدن النفيس وتحديثات سعره بشكل لحظي على مدار اليوم.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 حوالي 208.94 ريال، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 حوالي 182.83 ريال، كما سجل الذهب اليوم عيار 18 حوالي 156.71 ريال ريال.

واستقر سعر الذهب اليوم عيار 14 عند 121.88 ريال، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 12 حوالي 104.47 ريال.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم ، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1732.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1733.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 % إلى 23.38 دولار للأوقية.