السعودية: ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 11.9%

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال شهر يونيو 2021 بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 110.16 نقطة خلال شهر يونيو 2021 وفقًا لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ98.45 نقطة خلال شهر يونيو 2020.

ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.

ويعود ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر يونيو الماضي إلى ارتفاع الإنتاج في “نشاط التعدين واستغلال المحاجر” بنسبة 19%، حيث زادت المملكة إنتاج النفط من 7.4 مليون برميل يوميا في شهر يونيو 2020 إلى 8.9 مليون برميل يوميا في شهر يونيو الماضي.

بينما انخفض إنتاج نشاط “الصناعات التحويلية” بنسبة 4% ونشاط “إمدادات الكهرباء” بنسبة 11%

وعرَّفت هيئة الإحصاء، الصناعات التحويلية، بالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، فيما عرَّفت إمدادات الكهرباء والغاز والماء، بتوصيل الكهرباء والغاز بالإضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، بينما عرفت الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض وتعتمد هذه الصناعات على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن.