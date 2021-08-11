إغلاق 27 منشأة مخالفة في جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3798 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 39 مخالفة خلال جولاتها التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.