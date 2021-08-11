الفتح يتعاقد مع الكرواتي سانتيني

أعلن الفتح المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني.

وانضم سانتيني البالغ عمره 32 عاماً للفتح قادماً من أوسيك الكرواتي بعد موسمين في جيانغسو سونينغ الصيني.

وسبق لسانتيني اللعب في بلجيكا مع ستاندار لييغ وأندرلخت وفي فرنسا مع كاين، وكذلك فرايبوج الألماني.

ولم يعلن الفتح، بطل الدوري السعودي عام 2013، مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

ويبدأ الفتح مشواره في الدوري عندما يلعب خارج أرضه مع الرائد غداً الخميس، بينما تنطلق المسابقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بلقاء الفيحاء والاتحاد.