وفاة المحلل الرياضي معجب الدوسري #وفاة_معجب_الدوسري

انتقل الى دار الحق المحلل الرياضي والحكم السابق معجب الدوسري، وذلك بعد صراع دام سنتين مع المرض.

وتتقدم أسرة “الوئام” بحر التعازي وأصدق المواساة الى عائلة، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه و يغفر له و يتجاوز عنه.

وفُجعت جماهير الدوري السعودي، صباح الأربعاء، بخبر وفاة معجب الدوسري، الحكم الدولي السابق، عن عمر يناهز 70 عاما.

ويأتي خبر الوفاة متزامناً مع انطلاقة النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين، 2021-2022، الذي يبدأ الأربعاء بلقاء الفيحاء والاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وبدأت مسيرة الدوسري التحكيمية قبل نحو 34 عاماً، حين قاد مباراة في دوري الشباب السعودي بين فريقي الكوكب والشرق عام 1987.

مسيرة الحكم الراحل امتدت لأكثر من 14 سنة داخل البساط الأخضر، قبل أن يتجه لاحقاً للعملين الإداري والإعلامي.

واعتزل معجب الدوسري العمل الرياضي والتحكيمي بشكل نهائي في آخر عامين، وهي الفترة التي شهدت معاناته وصراعه مع المرض.