“واتساب” يعلن تحديثاً جديداً يتضمن 217 رمزاً تعبيرياً جديداً

أعلن تطبيق “واتساب” أمس (الثلاثاء) تحديثا جديدا يضم 217 رمزاً تعبيرياً “إيموجي” جديداً، وذلك في محاولة منه لجذب المستخدمين المهاجرين.

وبحسب موقع (WABetaInfo)، فقد أصبح التحديث متاحاً بالفعل للكثيرين من أصحاب الهواتف العاملة بنظامي (IOS)، و”أندرويد”.

ويعمل مطورو “واتساب” على تعديل لون البشرة في سلسلة الرموز التعبيرية المتاحة حالياً.

من جهة أخرى، أعلن التطبيق إطلاق مجموعة من المزايا الجديدة تساعد في الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة، دون ظهورها عند تلقي رسائل جديدة، ما يساهم في ظهور الدردشة ذات الأولوية في أعلى الشاشة، أما الأقل أهمية فتظل محفوظة في مجلد منفصل.