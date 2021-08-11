الشرقية: ضبط 58 مخالفة للإجراءات كورونا وإغلاق 8 منشأت

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس, 1531 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 58 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا .

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة بأهمية تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة .

وأشارت أمانة الشرقية بأن مركز البلاغات 940 استقبل 23 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها .