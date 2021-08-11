التعليم تبدأ حصر منسوبيها مواليد 1383 لـ «#التقاعد» 

كشفت مصادر، عن شروع وزارة التعليم في حصر كل من بلغ السن النظامي خلال عام 1443هـ، تحديدًا، مواليد 1383 هـ، مع الأخذ بالاعتبار تاريخ الميلاد المعتمد للتقاعد وفقًا لتاريخ الميلاد عند التعيين، بحسب الهوية الوطنية.

وكان مدير عام التعليم في محافظة جدة، قد وجه في تعميم له الإدارات والأقسام والمكاتب والمدارس كافة، بسرعة الرفع بأسماء مَن بلغ السن النظامية ممن هم على رأس العمل من المعلمين والمعلمات والمستخدمين والمستخدمات وبند العمال من مواليد 1383 ممّن بلغوا 60 عاماً، باعتبارها السن النظامية للتقاعد ورفع اسمائهم لادارة الموارد البشرية، عدا المتلازمين من حارس وزوجته ممن لم يبلغ احدهما السن النظامي يتم صورة رفع الهوية الوطنية لهما لادارة الموارد البشرية ليتم التمديد لهما.