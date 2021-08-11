بالصور.. “صحة الرياض” تنفذ جولات ميدانية لمتابعة الالتزام باشتراطات الدخول لمقرات العمل

نفذت إدارة مراقبة انتظام دوام الموظفين بصحة الرياض، بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، جولات ميدانية لمتابعة إلتزام منسوبيها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اشتراطات الدخول لمرافقها من خلال ظهور حالة (محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافي) في تطبيق توكلنا .

وقال مدير إدارة مراقبة انتظام دوام الموظفين، حسين عسيري ، أن هذه الجولات بدعم من مساعد المدير العام للموارد البشرية الأستاذ إبراهيم المفيز ، وتهدف لقياس مدى إلتزام منسوبي صحة الرياض ، بالاشتراطات الخاصة لدخول مقرات العمل ، وتطبيق التعليمات الواردة في هذا الخصوص ، من خلال ظهور حالة (محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافي) في تطبيق توكلنا ، لجميع الموظفين .

وأضاف العسيري، أن إدارة مراقبة انتظام دوام الموظفين في المديريات بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية، ترتبط بمساعد المدير العام للموارد البشرية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، على أن يتم إسناد مراقبة انتظام دوام موظفي الجهاز والوحدات التابعة له إلى الإدارة العامة للموارد البشرية .