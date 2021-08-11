فيضانات عنيفة وانهيارات أرضية في تركيا.. صور

هطلت موجة جديدة من الأمطار الغزيرة بتركيا في الأجزاء الوسطى من منطقة البحر الأسود يومي الثلاثاء والأربعاء.

وحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية، ضربت أمطار غزيرة، ولاية بارتين الساحلية شمالي تركيا، ما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة، في تأثر منطقة أولوس وبلدتي كوملوكا وأبديباشا أيضًا، فيما تم الإعلان عن فقدان امرأة في بارتين جراء هذه الفيضانات.

كما أدت الفيضانات إلى انهيارات أرضية، فيما جرفت بعض السيارات والمركبات بسببها، وانهار جزء من الطريق الذي يربط بارتين بكارابوك.

وغمرت المياه الطوابق السفلية للمنازل وأماكن العمل، وحوصر بعض المواطنين، حيث تم إنقاذ 20 شخصًا بالولاية.

وقال حاكم ولاية بارتين سنان جونر، للصحفيين إنهم بدأوا في تلقي التقارير الأولى عن أضرار الفيضانات، مناشدًا المواطنين توخي الحذر.