“#الحبوب”: توقيع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ضبا

تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقع المحافظ اليوم الأربعاء 3 محرم 1443هـ الموافق 11 أغسطس 2021، عقد مشروع إنشاء صوامع ضبا الخرسانية مع المرافق والخدمات بسعة (120) ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي والذي يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، وذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال وتفريغ بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الامداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايداً في الطلب في إطار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم بمشيئة الله في تحقيق أهداف الدولة “حفظها الله” في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه أوضح المحافظ أن قيمة المشروع تبلغ (399.000.000) ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون ريال، وستكون مدة التنفيذ (34) شهراً، وسيتم تنفيذه بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وأشار إلى أن المشروع يتكون من وحدتين منفصلتين بسعة (60) ألف طن لكل وحدة، إضافة إلى تنفيذ نواقل ومعدات لمناولة الغلال ومعدات التفريغ المباشر من السفن بطاقة (1000) طن في الساعة، ومحطة احتياطية للمولدات الكهربائية وشبكة متكاملة لتصريف الأمطار وفق اعلى المعايير البيئية، إضافة إلى المرافق والتسهيلات والأعمال المساندة للمشروع.

حضر حفل التوقيع وكيل وزارة التخطيط والتميز المؤسسي وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة البيئة والمياه والزراعة حسن بن يحيى ال حاتم ونائب الرئيس للخدمات المشتركة لبرنامج التحول الوطني المهندس ممدوح بن حمود القريشي وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.