“#هيئة_المنافسة” توافق على اندماج 32 شركة ومركز صرافة في #المملكة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة على عدم ممانعتها على عملية اندماج 32 شركة ومؤسسة صرافة محلية (شراء وبيع العملات الأجنبية).

وقالت الهيئة في بيان لها ، أن هذه الصفقة تُعد من أكبر عمليات الاندماج من حيث عدد المنشآت في صفقة واحدة التي ترد لها في تاريخها.

وبينت أن المنشآت الراغبة في عملية الاندماج تسعى لتأسيس شركة مساهمة مقفلة مساهمة بغرض التوسع في عملياتها التشغيلية ومجابهة الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها قامت بدراسة سوق تبديل العملات (بيع وشراء العملات الاجنبية) لدراسة ما إذا كانت عملية الاندماج ستثير مخاوف على المنافسة وخلصت إلى أن سوق بيع وشراء العملات الاجنبية يعد من أكثر الاسواق سيولة في العالم ويعتبر من أكثر الاسواق استقراراً لما يتميز به من شفافية وبالتالي صعوبة التلاعب في أسعار الصرف. .

وأضافت أنه لا يوجد موانع دخول هيكلية او تنظيمية تذكر ماعدا التراخيص المطلوبة من منظم القطاع، والتي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي ورقابي لمزاولة أعمال الصرافة، وتحديد الأنشطة المسموح لمراكز الصرافة مزاولتها، وحماية حقوق العملاء.

وأشارت إلى أن عملية الاندماج ستؤدي إلى زيادة وفورات الحجم وخفض التكاليف المتغيرة، وبالتالي قد يساهم في الاستثمار في الابتكار والتطوير ورفع كفاءة الكيان الجديد.