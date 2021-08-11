“الأرصاد” ينبّه 4 مناطق: سُحب رعدية وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في 4 مناطق.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ورياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النماص بارث بلقون.

وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة وأمطار رعدية، وتشمل الحالة بدر الجنوب، ثار، حبونا خباش.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياح نشطة وأتربة مثارة وتشمل الحالة العويقلة ورفحاء.