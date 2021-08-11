التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي التعاون، اليوم، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية، حسب النطاق المحدد من قبل لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة.

وغرد التعاون الناشط بالدوري للمحترفين، عبر حسابه على تويتر “شهادة الكفاءة المالية للتعاون”، وأرفق صورة من شهادة الكفاءة المالية، والتي تجعله يستطيع تسجيل اللاعبين هذا الصيف.

وجاء في الشهادة، أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن التعاون ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل/نيسان 2021، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وأصبح بإمكان التعاون تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد قبل بداية الجولة الأولى من الدوري، وذلك بعد أن بات تاسع الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية بعد: “الهلال، أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الاتفاق، الرائد والفيحاء”.

يُذكر أن التعاون سيواجه فريق الحزم غدًا الخميس، على ملعب الحزم بالرس، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم (2021/2022).