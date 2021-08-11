“البلديات”: وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات عند أول مخالفة و #التنبيه_أولا لعدم العودة إلى ارتكابها #عاجل

أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منحه صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة والتنبيه أولا لعدم العودة إلى ارتكابها.

وقالت الوزارة، اليوم، إن هناك محددات عند تنفيذ هذه الآلية تمثلت في ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة، ألا تكون من الخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف، وألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديا إلى الغير، أن ينبه المخالف كتابيا بالمخالفة وعدم تكرارها، وأن تزال المخالفة أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها خلال مدة محددة.