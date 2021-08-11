بـ 14 مليون ريال.. تفاصيل إطلاق مشروع #صياد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، مشروع “صياد” بالمنطقة بتكلفة بلغت حوالي 14 مليون ريال، إضافة إلى تسليم سموه للمستفيدين من أبناء المنطقة قواربهم للبدء في عملهم بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة.

وأكد سموه أن “صياد” من المشاريع الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن المراكب أو وسائل الصيد التي تدخل البحر، وتمكينهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد من المهن التاريخية، خاصة في المنطقة الشرقية التي ارتبط أهلها بالبحر.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي لمواصلة المشاريع المماثلة التي أطلقتها الدولة -أيدها الله- لتمكين الشباب في شتى المجالات وتوطين الوظائف لتحقيق رؤية الوطن 2030 واستثمار الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.

وأعرب عن سعادته بانخراط الشباب السعودي في مهنة الصيد التي ارتبطت بها المنطقة عبر التاريخ الطويل والإرث الحضاري الممتد لسنوات بعيدة والذي جعل المنطقة من أبرز المناطق بالمملكة في الارتباط بالمهنة وتطوراتها، وأن يخوض الشباب السعودي المؤهل مجال العمل في تلك المهنة بكل ثقة واقتدار، مشيدًا بتعاون الجهات المشاركة في المشروع التي انتهجت أسلوبًا علميًا استفاد منه الشباب في تطبيقهم وفي مشوارهم العملي.

من جانبه بين مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر المطيري، أن عدد المتدربين في المشروع بالشرقية بلغ 186 شاب، مضيفًا أن البرنامج عمل على تأمين 22 مركب صيد صغير (طراد) و10 مراكب صيد كبيرة (لنش) إلى جانب 25 سيارة نقل مبرد لدعم الصيادين المبتدئين بالتنسيق مع جمعية الصيادين التعاونية بصفوى وفق اتفاقية تشغيل ما بين المستفيدين والجمعية.

يذكر أن مشروع “صياد” يعد أحد برامج تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، ويهدف لخدمة مهنة الصيد والصيادين، وتوطين المهنة، ضمن رؤية المملكة 2030، ويتم العمل فيه بالتعاون مع مجلس الجمعيات السعودي للمساهمة في تدريب وتأهيل الشباب السعوديين عبر اخضاع المتدربين لتأهيل يمكنهم من ممارسة الحرفة بالطرق السليمة.