سامسونج تطلق هاتفين جديدين قابلين للطي

دشنت سامسونج للإلكترونيات، اليوم، الفصل التالي في ابتكارات الأجهزة القابلة للطي مع هاتفين ذكيين جديدين من جالاكسي، وهما: Z Fold3 5G وZ Flip3 5G.

وتم تصميم الجهازين اللذين ينتميان إلى فئة الهواتف الذكية الممتازة القابلة للطي ببراعة، مع تعزيزهما بالابتكارات الرائدة التي أصبح يحبها مستخدمو سامسونج ويتوقعونها.

ويشتمل الجيل الثالث من هذه الأجهزة المميزة على تحسينات رئيسية كان قد طلبها مستخدمو سامسونج، وتتعلق بقابليتها للطي، كما اكتسبت درجة فائقة من المتانة مع تجارب استخدام محسّنة لتتفوق على النسخ السابقة.

وبدءاً من التصميم المتميز وحتى الترفيه التي تقدمه، يوفر الجهازان للمستخدمين طرقاً جديدة فريدة للعمل والمشاهدة واللعب.