حكومة #إيران الجديدة.. وزير متهم بالإرهاب وآخر على القائمة السوداء

قدم الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، تشكيلته الوزارية المقترحة إلى البرلمان تمهيدا لمناقشتها والتصويت عليها.

وبحسب تقرير وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، فإن الأسماء التي اقترحها يهيمن عليها المتشددون، منهم وزير خارجية معروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب الله، ووزير داخلية مطلوب لدى الإنتربول بشأن دوره المزعوم في تفجير 1994 لمركز ثقافي يهودي في بوينس آيرس.

ورشح رئيسي الدبلوماسي المتشدد حسين أمير عبد اللهيان لمنصب وزير الخارجية حيث تسعى إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق طهران النووي التاريخي مع القوى العالمية.

وتقول وكالة رويترز إن أمير عبد اللهيان مناهض للغرب بشكل صريح ويعتقد أن له علاقات وثيقة مع جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان وكذلك مع قوات الحرس الثوري الإيراني.

كما عين رئيسي أحمد وحيدي – وزير الدفاع السابق الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء عام 2010 – وزيراً للداخلية. وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ذراع العمليات الدولية، وقت قصف المركز اليهودي “”AMIA في العاصمة الأرجنتينية. ظهر اسمه على قائمة الإنتربول المعروفة باسم “النشرة الحمراء” بشأن الهجوم على مبنى AMIA””.