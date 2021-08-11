أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة أرامكو لتجارة المنتجات عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس فما فوق – للعمل بعدة مجالات، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظـــائف:
1- منسق عمليات.
(Operation Coordinator)
– شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات الهندسة أو الأعمال أو تخصصات ذات صلة.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة في مجال الطاقة لحامل درجة البكالوريوس و (15) عامًا من الخبرة لحاملي الدبلوم.
– فهم ومعرفة لقطاع استئجار السفن البحرية وتأثيرها التجاري ، فضلاً عن اتجاهات السوق / الأسواق المنافسة للسائقين والمحطات والخدمات اللوجستية وعمليات التكرير في منطقة المسؤولية.
– مسؤول عن مراقبة حركات المنتجات المادية من أجل تلبية خطة العرض والطلب.
2- محلل المحاسبة (ثالث).
(Accounting Analyst III )
– مؤهل تعليمي في تخصصات تتناسب مع مهام العمل.
– مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.
3- محلل نظم أول.
(System Analyst I)
– درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم، علوم الحاسب، نظم معلومات إدارية، الهندسة ، العلوم الفيزيائية ، والرياضيات ، إدارة الأعمال.
– مهارات اتصال كتابية وشفوية استثنائية ، بما في ذلك القدرة على تقديم عروض رسمية لجماهير مختلفة.
– المهارات التحليلية وحل المشكلات للمساعدة في تحديد وحل مشاكل النظم.
– خبرة في العمل على تنفيذ مشاريع دورة الحياة الكاملة بالإضافة إلى دعم الترقيات ومشاريع التكامل.
– خبرة واسعة في إدارة تطوير أنظمة التطبيقات وصيانتها وترقيتها والتحسينات.