أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة أرامكو لتجارة المنتجات عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس فما فوق – للعمل بعدة مجالات، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظـــائف:

1- منسق عمليات.

(Operation Coordinator)

– شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات الهندسة أو الأعمال أو تخصصات ذات صلة.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة في مجال الطاقة لحامل درجة البكالوريوس و (15) عامًا من الخبرة لحاملي الدبلوم.

– فهم ومعرفة لقطاع استئجار السفن البحرية وتأثيرها التجاري ، فضلاً عن اتجاهات السوق / الأسواق المنافسة للسائقين والمحطات والخدمات اللوجستية وعمليات التكرير في منطقة المسؤولية.

– مسؤول عن مراقبة حركات المنتجات المادية من أجل تلبية خطة العرض والطلب.

2- محلل المحاسبة (ثالث).

(Accounting Analyst III )

– مؤهل تعليمي في تخصصات تتناسب مع مهام العمل.

– مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.

3- محلل نظم أول.

(System Analyst I)

– درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم، علوم الحاسب، نظم معلومات إدارية، الهندسة ، العلوم الفيزيائية ، والرياضيات ، إدارة الأعمال.

– مهارات اتصال كتابية وشفوية استثنائية ، بما في ذلك القدرة على تقديم عروض رسمية لجماهير مختلفة.

– المهارات التحليلية وحل المشكلات للمساعدة في تحديد وحل مشاكل النظم.

– خبرة في العمل على تنفيذ مشاريع دورة الحياة الكاملة بالإضافة إلى دعم الترقيات ومشاريع التكامل.

– خبرة واسعة في إدارة تطوير أنظمة التطبيقات وصيانتها وترقيتها والتحسينات.