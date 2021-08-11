الكويت تعرب عن قلقها البالغ من التبعات الخطيرة لتهديد أمن الملاحة البحرية في المنطقة

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزيراً لشئون الديوان الأميري، ورفعه لصاحب السمو الأمير، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وبحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا واليونان جراء الحرائق التي طالت مناطق شاسعة وأدت إلى خسائر بشرية ومادية، وعبر مجلس الوزراء عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى حكومات وشعوب هذه الدول الشقيقة والصديقة وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل معربا عن الأمل في أن تتمكن السلطات المعنية من إخماد هذه الحرائق بالسرعة الممكنة.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلقه من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة لبحر عمان وبحر العرب.

كما عبر مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت وبأشد عبارات الشجب والاستنكار لاستمرار محاولات ميليشا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ، الأمر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي السريع لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها ، كما أكد المجلس وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.