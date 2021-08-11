تشيلسي بطلا لكأس #السوبر_الاوروبي #تشيلسي_فياريال

توج نادي تشيلسي،اليوم، ببطولة السوبر الأوروبي على حساب فيا ريال الإسباني بعد فوزه بركلات الترجيح .

و لعب تشيلسي و فيا ريال على بطولة كأس السوبر الأوروبي بعدما حقق تشيلسي لقب دوري الأبطال الأوربي و فيا ريال لقب الدوري الأوروبي.

و بعد تعادل إيجابي طوال شوطي المباراة الأصليين ثم الإضافيين اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح .

و افتتح اللاعب المغربي حكيم زياش عند الدقيقة 27 أول الأهداف لصالح فريق تشيلسي ، و قبل نهاية المباراة استطاع المهاجم الإسباني جيرارد مورينهو أن يتعادل لفريق الغواصات الصفراء عند الدقيقة 73 .

و بذلك يحقق تشيلسي للمره الثانية في تاريخة لقب السوبر الأوربي ، و ليكون حكيم زياش أول لاعب عربي يسجل في السوبر الاوربي قبل أن يخرج من المباراة مصابا .