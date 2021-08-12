حالة وفاة وعدد من الإصابات الخطيرة في حادث تصادم بالمخواة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين إثنين منهم وُصفت إصاباتهما الخطيرة في حادث تصادم بين مركبتين وقع مساء امس بمحافظة المخواة.

واوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:43 مساء يوم امس الاربعاء مفاده حادث تصادم بالمخواة وتحديداً بقدران.

وأضاف: تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق الاسعافية ومسح الموقع اتضح وجود عددا من الاصابات بالموقع.

وبعد الكشف اتضح وجود اصابتين خطيرة وتم التعامل معه اسعافياً ايضاً ونقلها الى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم، فيما وجدت حالة وفاة بالموقع.