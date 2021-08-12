الهلال الأحمر: 17009 بلاغاً عن حالات مرضية وحوادث في الطائف

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن احصائية البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة منذ انطلاق صيف الطائف في بداية شهر مايو وحتى هذه اللحظة قد بلغ عددها ١٧٠٠٩ بلاغ اسعافي.

حيث أوضحت الهيئة أنها تنوعت مابين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة اسعافية متكاملة.

وبينت الهيئة أن عدد البلاغات الإسعافية عن الحوادث المرورية قد بلغ عددها ٥٧٩٢ بلاغ تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الاسعافية اللازمة .

كما أوضحت عدد البلاغات للحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية أكثر من ١١٠٠٠ بلاغ.

وقدمت لهم الخدمة المتكاملة اللازمة ونقل من يحتاج لإستكمال الدعاية الطبية المتقدمة للمستشفيات فيما لم تنقل بعض الحالات بإكتفائهم بالخدمة الاسعافية المقدمة لهم من قبل الفرق الاسعافية.

ونوّهت الهيئة أنه في حال وجود حالة اسعافية المبادرة بطلب الخدمة الاسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق أسعفني.