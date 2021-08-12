أردوغان مخاطباً البرلمان: عليكم بالتحرك فوراً ضد وسائل التواصل الإجتماعي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على البرلمان مناقشة إتخاذ إجراءات ضد وسائل التواصل الاجتماعي عند العودة من العطلة الصيفية في أكتوبر المقبل.

وقال أردوغان: “تويتر يكذب” مضيفا أن الشركة ليس لها مكتب بعد في تركيا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف : ستفتح مكتبا وتدفع ضرائب ، وإذا لم تفعل، عندئذ ستدفع الثمن.

وتابع أردوغان أنه لا يتبنى وجهة نظر إيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه لا توجد وسيلة رقمية فوق القانون.

وأشارت بلومبرغ إلى قرب فرض غرامات على أكبر شركات التواصل الاجتماعي من قبل تركيا، بموجب قانون جديد.