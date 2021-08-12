النصر يوّدع نور الدين أمرابط

أعلن نادي النصر رحيل المغربي نور الدين أمرابط عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه على تويتر، أعلن فيه رحيل مهاجمه المغربي بشكل رسمي، حيث سيخوض النصر مشواره في الدوري دون أمرابط لأول مرة منذ 3 مواسم.

وقال النصر في الفيديو الذي تم نشره: سجّلت اسمك في قائمة نجوم النصر الخالدين، وقدمت مع ناديك مسيرة حافلة بالعطاء والوفاء.. شكراً نور الدين أمرابط.

ورحل أمرابط عن صفوف النصر بعدما انتهى عقده، حيث لم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

وشارك أمرابط مع النصر في 100 مباراة في جميع المسابقات، وسجل فيها 17 هدفاً، وصنع 25.

وجاءت مشاركات أمرابط مع النصر بواقع 80 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، على مدار 3 مواسم، سجل فيها 15 هدفاً، وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ونال أمرابط مع النصر 3 ألقاب، وذلك في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2018، وكأس السوبر المحلي مرتين عامي 2019 و2020.

وكشفت تقارير، خلال الأيام الماضية، عن رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب، حيث ذكرت تقارير صحافية أن إدارة الأهلي اقتربت من التوقيع مع أمرابط، في صفقة انتقال حر.

بينما أفادت تقارير أخرى بأن الجناح المغربي، يحظى باهتمام كبير من بعض الأندية القطرية، بجانب عدة عروض إماراتية وسعودية، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.