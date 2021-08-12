‏العثور على «‎#مفقود_العليم» متوفَّى قرب ‎#حائل بعد ساعات من البحث‎

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، عن العثور على مفقود العليم قرب حائل، متوفى، وذلك بعد ساعات من البحث عنه.

وذكرت الجمعية –عبر تويتر- أنها «تلقت من الكنترول الميداني، خبر العثور على مفقود العليم، من قبل أعضاء الجمعية، متوفى. نسأل الله له المغفرة والرحمة».

كانت جمعية عون تلقت أمس الأربعاء، بلاغًا عن مفقود العليم بالقرب من حائل، وأن آخر اتصال له تم في فجر الأربعاء في الساعة (1:30)، حيث كان يستقل سيارة من نوع هايلكس غمارة، اللون أبيض 2014.