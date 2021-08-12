غـابـة رغـدان.. الأشجار تعانق الغيوم (صور)

تُعرف غابة رغدان بأنها رئة منطقة الباحة وأجمل متنزهاتها، وتتزين بأشجار العرعر، وسط اهتمامٍ بجميع مرافقها، وتوفير كل ما تحتاجه الأسرة فيها.

وتتميز الغابة بموقع مميز يطل على تهامة من ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر، حيث تتعانق الأشجار والطبيعة والغيوم، في مشهد يحمل السائح إلى أجواء ساحرة.

ويشهد متنزه غابة رغدان هذه الأيام إقبالاً من السياح والزوار، حيث يفضّل السياح والزوار قضاء أوقات ممتعة في الغابة بصحبة عائلاتهم، نظراً لما تتمتع به منطقة الباحة بشكل عام، وغابة رغدان بشكل خاص من أجواء ساحرة ومناظر طبيعية خلابة.

وتعد الغابة إحدى أهم المناطق التي يقبل عليها السياح في منطقة الباحة، لما تتمتع به من مساحات خضراء شاسعة وطبيعة ساحرة، وتغطي أشجار العرعر مساحة 90% من الغابة؛ التي تقدر إجمالي مساحتها بـ 600 ألف متر مربع؛ وتتميز بأغصانها المتشابكة، التي تشكِّل مساحات كبيرة من الظلال، كما أن العرعر من الأشجار الدائمة الخضرة التي تنمو في المناطق الباردة، وهي من الأشجار المعمرة الجميلة ذات الرائحة الأخّاذة.

ويتخلل الغابة ممرات حجرية بمداخل المتنزه تتيح للزائرين والمصطافين مشاهدة الطبيعة الخلابة والاستمتاع بالأشجار الكثيفة، إضافة إلى تأهيل العديد من مرافقها التي تشمل الجلسات والألعاب الترفيهية والأكشاك والإنارة ودورات المياه.

وتضم أيضاً شلالات مائية مضيئة، وممرات مجهزة ومجاري منظمة لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تأهيل وتجهيز مواقع لزراعة أشجار الزيتون.

وتشهد الغابة الكثير من التطور عام بعد عام لاستقبال الزوار والسياح، حيث هيأت أمانة الباحة العديد من المواقع لتنفيذ جملة من الفعاليات مثل الممرات المضيئة التي تضم العديد من عربات «الفودترك»، والجسر المعلق والانزلاق الحر .

وتتمتع غابة رغدان بإطلالة بانورامية خلابة على غابات كثيفة مغطاة بالضباب فوق قمم الجبال، مما يجعلها المكان الأكثر جذبا للرحلات العائلية في المنطقة، للاستمتاع بالطبيعة والاسترخاء بين أحضانها .