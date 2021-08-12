“بيتو”.. منصة تواصل اجتماعي للمستخدمين بالوطن العربي.. والسعودية أولى محطات انطلاقه

طورت شركة صينية، تطبيق جديد للتواصل الاجتماعي يسمى “بيتو”، يُمكن المستخدمين من مشاركة آرائهم ومعرفة كل ما يدور حولهم وما يفعله الآخرون من خلال آخر الأخبار المتاحة داخل المنصة من باقي الأعضاء.

ويمثل التطبيق، الذي يعد من المنصات الواعدة ذات المحتوى المتعدد للمستخدمين، النسخة العربية من “تويتر” مع اختلافات بسيطة تمثلت في استبدال كلمة “تويت” إلى مايسمى بـ “بيتس”.

ولاقى تطبيق “بيتو”، صدى واسعا منذ وقت طرحه عبر “Google play”، و”App Store” في 17 نوفمبر 2020، وسط توقعات بأن تكون المملكة محطة انطلاقه في الشرق الأوسط بعد رصد اهتمام السعوديين به.

ويمتاز التطبيق بعدة خصائص ومميزات، منها اعتماد المنصة على نظام إدخال رمز الدعوات عند تسجيل حسابات جديدة لأول مرة، وإتاحة إنشاء ونشر منشورات ومقالات تحتوي على ما يصل إلى 10 آلاف رمز أو حرف، ونشر مجموعة من الصور داخل منشور واحد بحد أقصى 15 صورة، ومشاركة أي منشور أو صور أو مقاطع فيديو على حسابات المستخدمين بتطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة الأخرى، دعم ميزة استخدام الهاشتاج لمتابعة أكثر الأحداث شهرة داخل المنصة و الوصول السريع لها، دعم اللغة العربية بجانب العديد من اللغات المختلفة مما يضمن سهولة في الاستخدام دون الحاجة إلى شرح واسع.

كما تشمل الخصائص والمميزات، تمكين المستخدم من عمل إعجاب أو كتابة تعليق أو مشاركة المنشورات كما هو موجود داخل منصة فيس بوك، تمتع التطبيق بالحجم الصغير مما يساعد على تثبيت البرنامج بسهولة على الأجهزة دون الحاجة إلى حجم كبير من مساحة التخزين، إمكانية تسجيل حساب جديد من خلال رقم الجوال أو ربط حساب جوجل أو حسابك على موقع فيس بوك.