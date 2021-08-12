خبير طقس: انكسار شدة الحرارة وانكماش الرطوبة في أواخر محرم

كشف خبير طقس د.خالد صالح الزعاق، عن انكسار شدة الحرارة وانكماش الرطوبة في أواخر شهر محرم.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “بعد أسبوع يدخل علينا موسم سهيل (الجمعة 12محرم- 20 أغسطس) وهو الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع والأيام الأولى منه 13يوما داخلة بالقيظ القويظة”.

وأضاف: “خلال هذه الأيام يبدأ الهبوط التدريجي للحرارة من آخر الليل، ويطيب الجلوس في العراء ليلا، ويطول الظل ويشعشع الندى”.

وتابع: “ومع نهاية محرم تنكسر الحرارة، وتبدأ الرطوبة في التلاشي التدريجي على السواحل، تهب رياح جنوبية غربية حتى دخول سهيل”.