الرياض.. القبض على مقيْمَين ارتكبا جرائم جمع أموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

صرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر وسائل نظامية متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة، مُتّخذَين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضُبط بحوزتهما مبلغ (26,750) ريالا، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.