الرئيس الجزائري: العالم انشغل بحرائق اليونان وتركيا وخذلنا

وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مساء الخميس كلمة للجزائريين بعد الأحداث الأليمة بسبب الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق بالبلاد والتي أوقعت عشرات الضحايا.

قال تبون إن جزءا من الحرائق التي اندلعت في البلاد تسبب فيها حرارة الطقس المرتفعة، مشددا على أن أغلبها كانت من فعل أياد إجرامية، مضيفا: “العالم انشغل بحرائق اليونان وتركيا وخذلنا”.

وتابع: “أوقفنا 22 شخصا للاشتباه في ضلوعهم بإشعال الحرائق.. البعض يحاول استغلال الحرائق لتسميم العلاقة بين الشعب والدولة”.

وشهدت الجزائر في الأسبوع الأخير أزمة كبيرة بفعل الحرائق التي اجتاحت ولايات عدة شمال البلاد، وأوقعت أكثر من 60 ضحية.