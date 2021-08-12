تراجع أسعار النفط

تراجعت اسعار النفط،اليوم، مع مخاوف متزايدة بشأن الطلب على الخام بفعل تسارع إصابات وباء “كورونا” مجددًا.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن ارتفاع الطلب على النفط قد عكس مساره في الشهر الماضي، مع توقعات بتباطؤ الطلب في باقي العام الجاري بفعل تفشي متغير “دلتا”.

وقلصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بنحو 100 ألف برميل يومياً، لكنها رفعت تقديراتها للعام المقبل بنحو 200 ألف برميل يومياً.

و أبقت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في العام الجاري، لكنها رفعت تقديرات المعروض من خارجها.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج “أوبك” من النفط سجل زيادة 637 ألف برميل يوميًا في يوليو ليصل إلى 26.65 مليون برميل يوميًا.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.2% أو 13 سنتًا عند 71.31 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبط سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.2% أو 16 سنتًا ليسجل 69.09 دولار للبرميل