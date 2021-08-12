الأرصاد ينبه #مكة و #الباحة: أمطار رعدية وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في منطقتين.

وفي التفاصيل، أكد مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة استمرار الأتربة المثارة والأمطار”، ويشمل التنبيه “الخرمة، المويه، تربة”.

وتشهد منطقة الباحة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة “الحجرة، العقيق، بلجرشي، قلوة”.

وهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بمواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.