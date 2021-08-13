نفذ في 30 دقيقة.. قميص #ميسي يحقق أرقامًا صادمة

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن نفاذ قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد طرحها بدقائق على الأنترنت.

وبلغ سعر القميص الواحد 126.79دولار أمريكي أي ما يعادل 472 ريال سعودي بعد يوم من صفقة تاريخية للنادي الفرنسي في عقد يمتد لمدة عامين مع خيار التجديد عام آخر.

ويرى البعض ان سبب نفاذ قمصان الأسطورة ليو ميسي أن جماهير النادي الباريسي يرون أنهُ مصدر ألهام لهم وهو الوحيد القادر على تحقيق لقب دوري الأبطال الذي تفتقده خزائن النادي الباريسي العريق.

ومن المتوقع ظهور النجم الأرجنتيني ولي أول مره بقميص الفريق الباريسي عند مواجهة مضيفة فريق ستاد بريست يوم الجمعة ٢٠ أغسطس الجاري.

من جانب أخر ذكرت وسائل إعلامية أن قميص ميسي قد يحقق أعلى نسبة مبيعات في تاريخ النادي الباريسي.

وتساءل الكاتب السعودي فاضل العماني، ما أكثر قميص للاعب سعودي تم بيعه في الدوري السعودي؟ ‏خلال 7 دقائق فقط ، كسب نادي ⁧‫#باريس_سان_جيرمان‬⁩ أكثر من 16 مليون يورو من بيع 150 ألف قميص يحمل رقم 30 لـ ⁧‫#ميسي‬⁩ المنتقل حديثاًً للفريق الباريسي .

‏مضيفا،”الرياضة اقتصاد وتجارة وقوة ناعمة”.

وكتب مغرد آخر ، مجموع رواتب ميسي خلال الموسمين القادمين 70 مليون يورو

في 20 دقيقة باع متجر النادي الباريسي ٤٠٠ ألف قميص لميسي.

مجموع ما تم بيعه الى الان : 62 مليون يورور ،عصر الأستثمار الحديث.

وكتب الاقتصادي السعودي محمد البيشي: ‏تم بيع ماقيمته 90 مليون يورو خلال 48 ساعة من قميص ميسي وفق بعض التقارير الصحفية الفرنسية..مايؤكد أن الرياضة صناعة مربحة جدا جدا جدًا.

وكان خروج ليونيل ميسي اشبه بالصدمه للجماهير البرشلونيه الذي قضى معهم 16 عشر عاماً حقق فيها كل ما يمكن تحقيقه.

حيث انه حقق مع البارسا 10 مرات بطولة الدوري الأسباني و7 بطولات من كأس الملك و8 بطولات للسوبر الأسباني و4 مرات دوري أبطال أوروبا وعلى الصعيد الشخصي حقق أفضل لاعب في العالم مره واحده عام 2009 والكره الذهبية 6 مرات ويعتبر ليو ميسي أكثر من سجل أهداف مع فريق واحد بواقع 474 هدف.