مقتل جندي تركي في هجوم بالمورتر شمال #العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحين أكراداً نفذوا هجوماً بقذائف المورتر على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق أمس الخميس مما تسبب في إصابة جندي تركي، توفي لاحقاً في المستشفى.

وأضافت في بيان أن القوات التركية ردت على الفور على منفذي الهجوم وتمكنت من “تحييد” ثلاثة مسلحين من حزب العمال الكردستاني، مستخدمة مصطلحا يعني عادة قتلهم.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في الصراع الذي يدور أغلبه في جنوب شرق تركيا.

وتنفذ تركيا حالياً عمليات تستهدف المسلحين في شمال العراق، حيث تقع قواعدهم الأساسية.