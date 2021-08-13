شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة بتخصصي الملك فيصل #وظايف_شاغرة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف على النحو التالي:

كاتب جناح Ward Clerk : العدد 3 وظائف في مدينة الرياض: الوظيف لحملة الثانوية العامة كحد أدنى وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

مساعد أول سلسلة الإمدادات Supply Chain Assistant I: وظيفتان في مدينة الرياض وذلك لحملة الثانوية العامة أو دبلوم إدارة مستشفيات، وخبرة لا تقل عن سنة لحملة الثانوية ولحملة الدبلوم لا يشترط الخبرة.

منسق إداري أول Administrative Coordinator I وذلك للعمل في مدينة الرياض: ويشترط شهادة بكالوريوس أو ماجستير إدارة مستشفيات أو ما يعادلها وخبرة ثلاث سنوات للبكالوريوس أو سنة واحدة للماجستير.

سكرتير أول Hospital Assistant I للعمل في مدينة الرياض: الثانوية كحد أدنى أو دورة في مايكروسوفت أوفيس وخبرة 4 سنوات في مجال السكرتارية مع سرعة في الطباعة وإجادة اللغة الإنجليزية.

مسؤول توظيف كبار الموظفين Senior Staff Recruiter للعمل في الرياض: بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال وموارد بشرية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة البكالوريوس أو 3 سنوات لحملة الماجستير.

مندوب سفر Travel Representative للعمل في الرياض: دبلوم أو بكالوريوس إدارة أعمال أو تخصص آخر مناسب وخبرة ثلاث سنوات لحملة الدبلوم أو سنة واحدة لحملة البكالوريوس.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: kfshrc.edu.sa