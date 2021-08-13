تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات لـ 27 قتيلاً

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) اليوم الجمعة إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عدداً من المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد على البحر الأسود، قد ارتفعت إلى 27.

وأضافت “أفاد” أنه جرى إخلاء أكثر من 1.700 من السكان من مدن بارتين، وكاستامونو، وسينوب، بعدما أغرقتها الأمطار الغزيرة على مدار عدة أيام.

وأوضحت “أفاد” أن أكثر من 5 آلاف شخص، و19 طائرة عمودية، وأكثر من 500 مركبة، يشاركون في جهود الإنقاذ، يدعمهم الجيش ومنظمات غير حكومية.

وكانت حصيلة الضحايا وصلت إلى 17 حتى مساء أمس الخميس.

وقال وزير الخارجية التركي، سيلمان صويلو للصحافيين في منطقة بوزكورت بكاستامونو، في وقت متأخر أمس الخميس: “هذه أسوأ كارثة فيضانات شهدتها.”

وأضاف الوزير أن مركز بوزكورت مقسم إلى نصفين، مما أدى إلى إعاقة الاتصالات وتعطيل جهود الإنقاذ.

ووصل مستوى مياه الفيضانات إلى ارتفاع 5 أمتار في بعض الأماكن، حيث جرفت المياه السيارات ودمرت المنازل والجسور في 3 مدن، بحسب ما ذكرته محطة تليفزيون “فوكس تي في”.

وأضافت المحطة أن 4 أشخاص، على الأقل، بينهم طفلان، لا يزالون في عداد المفقودين، بعد انهيار مبنى من ثمانية طوابق في بوزكورت.

وهناك شخص آخر لايزال مفقودا في بارتين، التي تقع على مسافة 220 كيلومترا إلى الغرب، بحسب “أفاد”.