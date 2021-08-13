بريطانيا تحّذر من #أفغانستان: تتجه لحرب أهلية.. #القاعدة ستعود

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة، إنه قلق من أن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة وأرضاً خصبة لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة، محذراً من عودة التنظيم.

وقال والاس لشبكة سكاي رداً على سؤال عن أفغانستان : أنا قلق للغاية من أن تكون الدول الفاشلة تمثل أرضاً خصبة لأمثال هؤلاء… القاعدة ستعود على الأرجح.

وأضاف أن قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ومدينة لشكركاه أصبحتا الآن في أيدي طالبان على الأرجح.

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن أفغانستان تتجه لحرب أهلية وعلى الغرب أن يتفهم أن طالبان ليست كياناً واحداً، وإنما هي مسمى لعدد كبير من المصالح المتنافسة.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اكتشفت بريطانيا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أنها دولة يقودها أمراء الحرب وتقودها أقاليم وقبائل مختلفة، وما لم تكن حذرا جدا سينتهي بك الأمر إلى حرب أهلية، وأعتقد أننا نتجه نحو حرب أهلية.