روسيا تطلب من صحفية في BBC مغادرة البلاد

ذكر التلفزيون الروسي الرسمي أن روسيا طلبت من صحفية تعمل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في موسكو مغادرة البلاد بحلول نهاية الشهر الجاري عند انتهاء إقامتها ردا على ما تراه تمييزا من جانب بريطانيا ضد الصحفيين الروس.

وقالت قناة روسيا-24 إن روسيا أعلنت سارة رينسفورد، وهي واحدة من المراسلين البريطانيين في موسكو، شخصا غير مرغوب فيه وإنها ستعود لوطنها واصفة ذلك بأنه “ترحيل رمزي”.

وأضافت أن السلطات الروسية قررت عدم تجديد تصريح عمل رينسفورد ردا على عدم تجديد بريطانيا أو منحها تصاريح لصحفيين روس.

ولم ترد رينسفورد ولا هيئة الإذاعة البريطانية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأنها ستعلق على الأمر ما أن تدلي رينسفورد بتعليق.

وامتنعت السفارة البريطانية في موسكو عن التعقيب.