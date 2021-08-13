“البيئة” تؤكد ضرورة وجوب الحصول على رخص لحفر آبار المياه

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجوب الحصول على رخص لحفر آبار المياه واستخدام المياه فيما رخصت له، وتجنب الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى هدر المياه.

وعلقت وزارة البيئة، بشأن ما لوحظ مؤخرا من انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر إنشاء بعض المواطنين بحيرات صناعية في مزارعهم مستخدمين مياه الآبار الجوفية غير المتجددة مما يعرض المياه للهدر نتيجة التبخر.

وقالت إن تلك المشاريع مخالفة لنظام المياه ولائحته التنفيذية الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى المحافظة على مصادر المياه وضمان استدامتها وترشيد استهلاكها ومنع إساءة استخدامها.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق لوائح النظام على أصحاب تلك المشاريع وفرض غرامات وعقوبات تصل إلى سحب رخصة استخدام المياه الجوفية حال تكرار المخالفة، حفاظا على الموارد المائية غير المتجددة، لافتة إلى أنه يمكن لأصحاب تلك المشاريع استخدام المياه المعالجة أو مياه الرجيع للمشاريع بعد موافقة الجهات المختصة.