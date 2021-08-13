اليمن.. إسقاط مسيرة حوثية بالبيضاء وطيران التحالف يدمر تعزيزات للمليشيا بمأرب

تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على أكثر من جبهة في المحافظات اليمنية.

ففي محافظة البيضاء تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا، في جبهة نعمان بمحافظة البيضاء.

كما شن طيران التحالف 5 غارات جوية استهدفت عناصر وآليات للميليشيا في جبهة المشيريف بمديرية ولد ربيع قيفة بالمحافظة.

وفي محافظة مأرب أعلن مصدر عسكري أن المليشيا فشلت في هجوم على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة جنوب غرب المحافظة، وأجبرت على التراجع بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأضاف أن المدفعية استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.

ويعد هذا الهجوم الكبير الثاني في أقل من 24 ساعة، عقب كسر الجيش والمقاومة هجوما حوثيا، أمس، على عدة مواقع بالمحافظة.