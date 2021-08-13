«تسونامي الموت» يعود لإيران.. 500 حالة وفاة و42 ألف إصابة بكورونا يوميا

عادت مشاهد الموت الجماعي والإصابات بالآلاف بين صفوف الإيرانيين، بسبب إهمال النظام، ودعوات المرشد الإيراني على خامنئي بعدم استخدام اللقاحات الأمريكية.

وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف عن انهيار المنظومة الصحية الإيرانية بسبب عدم استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، حيث حرم خامنئي رسمياً شراء اللقاحات من هذه الدول.

وفي التفاصيل فإن الوفيات بالآلاف في عموم إيران ، والشعب الإيراني يهتف: “خامنئي قاتل”.

وكان قاسم جان بابايي نائب وزير الصحة الإيراني قد أعلن عن دخول نحو 43 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفيات في البلاد، منوها أن 25 ألفاً آخرين نقلوا منذ أيام إلى المستشفيات.

وتواجه إيران منذ أسابيع ما تصفه السلطات بالموجة الخامسة من الانتشار الوبائي، وهي الأعنف من سابقاتها بفعل ظهور متحور دلتا الشديد العدوى.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل أكثر من 42500 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية منذ بدء ظهور الوباء بداية العام 2020 في البلاد، ووفاة 536 شخصاً.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة (ايسنا)، أن ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بشكل كبير جداً في المحافظات الشمالية، إضافة إلى محافظتَي طهران وخراسان الرضوية.

كما ظهرت صور مروعة من مستشفى جلستان في الأحواز ، حيث لا توجد أسرّة للمرضى والمصابين بفيروس كورونا.

وفي مدينة مشهد الإيرانية سجلّت بمفردها 500 حالة وفاة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.