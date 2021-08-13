6 سيارات إسعاف لنقل 10 مصابين في حادث تصادم بالباحة (صور)

باشرت فرق الهلال الأحمر بعد عصر اليوم حادث تصادم بين مركبتين بمركز نخال بمحافظة القرى بالباحة ، أسفر عن وقوع 10 إصابات بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:52 مساء اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث تصادم بمحافظة القرى وتحديداً أمام محطة بن سعدي.

وأضاف أنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع ، منوها أنه عند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود 10 إصابات.

على الفور تم نقلهم إلى مستشفى القرى وصنفت إصابتهم مابين خطيرة ومتوسطة وبسيطة.

كما تم نقل جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، بينما تم نقل 3 إصابات نقلت عن طريق فرقة إسعاف الصحة .