وادي الدواسر تنظم مهرجاناً للتمور

وافق محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود على إقامة مهرجان التمور لهذا العام 1443هـ والذي يأتي تحت شعار وادي الخير تموره غير بتنظيم من بلدية المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر المشرف العام على المهرجان صالح بن جري السليس أن البلدية تولي المهرجان اهتماماً كبيراً، ويعملون على تطويره باستمرار، خاصة في مجال تنوع الفعاليات المصاحبة له من محاضرات وندوات توعوية وتثقيفية للمزارعين والمنتجين وأفراد المجتمع.

وأكد أنه سيكون هناك فعاليات عدة مصاحبة للمهرجان تبدأ بانطلاقة فعاليات المهرجان، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به محافظ وادي الدواسر فهد المسعود في دفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة وتذليل العقبات لإنجاح كافة الفعاليات بالمحافظة.

وأشار إلى أن البلدية بدأت في تجهيز موقع المهرجان وتوفير الخدمات لمقر الاحتفال وتجهيز البنى التحتية الخاصة بالمهرجان واعداً بان هذه النسخة ستكون متغيره من حيث التنظيم والفعاليات.