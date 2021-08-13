فظائع في اليمن.. تقرير يفضح دور الحوثي في تفشي كورونا

ترتكب مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن جرائم بحق المدنيين، في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.

وكالة أسوشييتد برس الأمريكية نشرت تحقيقا موسعا، عن دور المليشيا في تفشي وباء كورونا وازدياد أعداد الوفيات بالفيروس في ظل موجة ثالثة من الوباء.

وذكرت الوكالة أن الأطباء في مناطق سيطرة الحوثيين مجبرون على تزوير سبب الوفاة بكورونا في الأوراق الرسمية ولا توجد احترازات أو إرشادات بشأن التجمعات العامة.

وبحسب التحقيق، فقد ارتفعت أعداد الوفيات في الوقت الذي تشهد فيه صنعاء ومناطق أخرى في شمال اليمن موجة ثالثة مميتة من الوباء.

وأوضح التقرير الذي نشرته الوكالة أنه من الصعب معرفة عدد الذين أصيبوا بكورونا أو ماتوا حيث فرض الحوثيون تعتيمًا إعلاميا على الحالات المؤكدة والوفيات الناجمة عن كوفيد -19، مع ارتفاع أعداد الوفيات في الوقت الذي تشهد فيه صنعاء ومناطق أخرى في شمال اليمن.

كما نوهت الوكالة أن التحقيق أفاد أنه برغم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس يواصل الحوثيون إقامة فعاليات عامة بما في ذلك تجمعات التجنيد وتشييع الجنازات التي حضرها الآلاف دون اتخاذ تدابير احترازية.