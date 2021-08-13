حرمان 8 دول من استضافة تصفيات كأس العالم

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف حرمان 8 دول أفريقية من استضافة مبارياتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل، بعد اعتبار ملاعبها غير مؤهلة لاستضافة مباريات دولية وبالتالي تقرر إقامة هذه المباريات في ملاعب محايدة.

والدول التي تقرر إقامة مبارياتها على ملاعب محايدة هي «بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وغينيا بيساو ومالاوي ومالي وناميبيا والنيجر».

وجاء القرار بعد زيارة فريق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ملاعب هذه الدول وبعد مراجعة الملاعب الأفريقية بصورة شاملة في العام الماضي أيضا.