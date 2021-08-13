ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بتركيا.. وأردوغان : “كل نفس ذائقة الموت”

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول شمالي تركيا إلى 38 شخصا.

وأوضحت في بيان لها أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.

وأضافت أنه تم إجلاء 323 شخصا في بارطن، و925 آخرين في قسطمونو، و472 في سينوب.

وكانت مناطق غربي منطقة البحر الأسود، شمالي تركيا، قد تعرضت لهطول أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.

وتسببت الفيضانات بأضرار بعدد من الطرق، كما غمرت المياه بعض المرافق والمحال التجارية.

من جهته شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في صلاة الجنازة على أحد المواطنين الذين لقوا حتفهم، جراء الفيضانات.

وعقب الصلاة تلا أردوغان الآية الكريمة ” كل نفس ذائقة الموت”.