وزير خارجية اليابان: المملكة حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن طوكيو ستواصل تحقيق مزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية مع المملكة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المملكة هي حجر الزاوية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد في حديثه أنها شريك مهم لنا من أجل أمن الطاقة في اليابان.

ويقوم موتيجي بجولة في الشرق الأوسط تشمل سبع دول بداية من الغد، إلى 24 من الشهر الجاري.

وتهدف الجولة إلى تأكيد التزام اليابان التي أقامت علاقات قوية مع دول الشرق الأوسط لسنوات عدة، بالسلام والازدهار في الشرق الأوسط، وأهمية النظام الدولي القائم على سيادة القانون.