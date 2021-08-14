سعر #النفط يتماسك فوق 70 دولاراً

تماسك خام برنت القياسي فوق 70 دولارا للبرميل على الرغم من أنه يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي يوم أمس الجمعة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط تباطأ بشدة بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

ونزل خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1158 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأميركي 18سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 68.91 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع، ارتفع الخامان القياسيان ما يقل عن واحد بالمئة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول الخميس إن نمو الطلب على الخام تقريبا في يوليو تموز وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.