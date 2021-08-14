تحسباً لإجتياحها.. سفارة #أمريكا في كابول تبدأ بإعدام الوثائق الحساسة

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم امس الجمعة أنه تم إبلاغ طاقم العاملين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول بإعدام مواد حساسة، ما يؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لاحتمال اجتياح السفارة من جانب طالبان على الرغم من تطمينات عامة بأن المبنى سيظل مستمراً في عمله.

وتم إرسال إخطار الإدارة لكل الموظفين الأمريكيين، أمس الجمعة من مدير مرافق السفارة، حيث طلب من العاملين “خفض كم المواد الحساسة في المبنى”، وفقاً لنسخة من الإخطار حصلت عليها بلومبرغ.

وطلبت الإدارة من العاملين إعدام أي شيء عليه شعارات أو أعلام الولايات المتحدة، أو أي مواد قد تتم اساءة استخدامها في أعمال دعائية”